Reserve Bank von Neuseeland (RBNZ) Verschuldung bei Gebietsfremden (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
Reserve Bank von Neuseeland (Reserve Bank of New Zealand)
Sektor:
Regierung
Niedrig 58.0% 60.4%
58.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
57.0%
58.0%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
RBNZ Verschuldung bei Gebietsfremden spiegelt den Anteil der von Ausländern gehaltenen Staatsschuldtitel wider. Der Wert wird auf der Grundlage der Gesamtmenge der auf dem Markt befindlichen Wertpapiere berechnet, mit Ausnahme derjenigen, die von der Reservebank und der Erdbebenkommission gehalten werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Reserve Bank von Neuseeland (RBNZ) Verschuldung bei Gebietsfremden (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
58.0%
60.4%
58.6%
Okt 2025
58.6%
56.3%
57.8%
Sep 2025
57.8%
58.7%
59.6%
Aug 2025
59.6%
60.8%
Mai 2025
59.7%
58.7%
58.8%
Apr 2025
58.8%
59.2%
59.2%
Mär 2025
59.2%
58.3%
59.2%
Feb 2025
59.2%
60.1%
59.3%
Jan 2025
59.3%
59.0%
59.2%
Dez 2024
59.2%
57.9%
58.6%
Nov 2024
58.6%
60.1%
59.2%
Okt 2024
59.2%
58.4%
58.3%
Sep 2024
58.3%
56.5%
56.9%
Aug 2024
56.9%
56.6%
56.3%
Jul 2024
56.3%
57.4%
57.2%
Jun 2024
57.2%
57.6%
57.8%
Mai 2024
57.8%
57.9%
58.5%
Apr 2024
58.5%
60.0%
58.9%
Mär 2024
58.9%
59.8%
58.7%
Feb 2024
58.7%
57.7%
Jan 2024
57.7%
57.4%
Dez 2023
57.4%
56.8%
Nov 2023
56.8%
57.9%
Okt 2023
57.9%
59.5%
58.5%
Sep 2023
58.5%
59.4%
58.6%
Aug 2023
58.6%
57.2%
58.3%
Jul 2023
58.3%
58.9%
59.4%
Jun 2023
59.4%
59.5%
58.7%
Mai 2023
58.7%
58.5%
57.6%
Apr 2023
57.6%
55.8%
56.2%
Mär 2023
56.2%
55.7%
56.0%
Feb 2023
56.0%
57.5%
57.1%
Jan 2023
56.8%
57.8%
56.5%
Dez 2022
56.5%
56.5%
55.2%
Nov 2022
55.3%
54.2%
54.0%
Okt 2022
54.0%
53.0%
53.2%
Sep 2022
53.2%
53.5%
53.6%
Aug 2022
53.6%
53.9%
53.7%
Jul 2022
53.7%
53.9%
53.7%
Jun 2022
53.7%
52.8%
53.4%
Mai 2022
53.4%
53.3%
53.5%
Apr 2022
53.5%
54.3%
53.7%
Mär 2022
53.7%
51.4%
53.8%
Feb 2022
53.8%
50.3%
52.6%
Jan 2022
52.6%
50.6%
51.8%
Dez 2021
51.8%
53.7%
50.9%
Nov 2021
50.9%
52.7%
50.1%
Okt 2021
50.1%
46.5%
48.6%
Sep 2021
48.6%
45.1%
47.7%
Aug 2021
47.7%
48.8%
46.6%
