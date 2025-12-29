RBNZ Verschuldung bei Gebietsfremden spiegelt den Anteil der von Ausländern gehaltenen Staatsschuldtitel wider. Der Wert wird auf der Grundlage der Gesamtmenge der auf dem Markt befindlichen Wertpapiere berechnet, mit Ausnahme derjenigen, die von der Reservebank und der Erdbebenkommission gehalten werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Reserve Bank von Neuseeland (RBNZ) Verschuldung bei Gebietsfremden (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.