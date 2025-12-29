Der BusinessNZ Performance Herstellerindex (PMI) wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage erstellt. Er gilt als ein führender Indikator für die Aktivitäten des neuseeländischen verarbeitenden Gewerbes.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "BusinessNZ Neuseelands Herstellerindex (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.