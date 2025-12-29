KalenderKategorien

BusinessNZ Neuseelands Herstellerindex (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
BusinessNZ
Sektor:
Geschäft
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der BusinessNZ Performance Herstellerindex (PMI) wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage erstellt. Er gilt als ein führender Indikator für die Aktivitäten des neuseeländischen verarbeitenden Gewerbes.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
Okt 2025
N/D
48.1
49.9
Sep 2025
49.9
49.3
49.9
Aug 2025
49.9
49.5
52.8
Jul 2025
52.8
48.4
49.2
Jun 2025
48.8
53.5
47.4
Mai 2025
53.3
49.6
52.9
Apr 2025
53.9
47.2
53.2
Mär 2025
53.2
52.9
54.1
Feb 2025
53.9
50.2
51.7
Jan 2025
51.4
46.0
46.2
Dez 2024
45.9
43.5
45.2
Nov 2024
45.5
46.8
45.7
Okt 2024
45.8
49.4
47.0
Sep 2024
46.9
42.9
46.1
Aug 2024
45.8
42.2
44.4
Jul 2024
44.0
42.3
41.2
Jun 2024
41.1
46.6
46.6
Mai 2024
47.2
48.0
48.8
Apr 2024
48.9
45.7
46.8
Mär 2024
47.1
45.5
49.1
Feb 2024
49.3
47.9
47.5
Jan 2024
47.3
41.7
43.4
Dez 2023
43.1
45.5
46.5
Nov 2023
46.7
42.9
Okt 2023
42.5
48.1
45.3
Sep 2023
45.3
48.9
46.1
Aug 2023
46.1
49.1
46.6
Jul 2023
46.3
49.4
47.4
Jun 2023
47.5
49.8
48.7
Mai 2023
48.9
50.2
48.8
Apr 2023
49.1
50.7
48.1
Mär 2023
48.1
51.0
51.7
Feb 2023
52.0
51.2
51.2
Jan 2023
50.8
51.6
47.8
Dez 2022
47.2
52.0
47.2
Nov 2022
47.4
52.5
49.1
Okt 2022
49.3
52.7
51.7
Sep 2022
52.0
52.5
54.8
Aug 2022
54.9
52.5
53.5
Jul 2022
52.7
52.5
50.0
Jun 2022
49.7
52.7
52.6
Mai 2022
52.9
52.7
51.2
Apr 2022
51.2
52.8
53.7
Mär 2022
53.8
53.7
53.6
Feb 2022
53.6
54.5
52.3
Jan 2022
52.1
55.3
53.8
Dez 2021
53.7
56.0
51.2
Nov 2021
50.6
56.7
54.2
Okt 2021
54.3
45.8
51.6
