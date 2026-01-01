Erzeugerpreisindex Input m/m misst die Preisänderungen des Rohmaterials und Treibstoffs, gekauft durch neuseeländische Unternehmen, im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat. Der Index umfasst importierte und national produzierte Waren und Treibstoffe. Der Index spiegelt die operativen Ausgaben der neuseeländischen Hersteller und ist ein Frühindikator für die Inflation der Verbraucher.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Erzeugerpreisindex (EPI) Input q/q (New Zealand Producer Price Index (PPI) Input q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.