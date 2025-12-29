Die Kern-Einzelhandelsumsätze m/m messen die Veränderungen der Einzelhandelsumsätze im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat. Der Indikator wird auf Basis der Statistik von Einzelhandelsgeschäften unterschiedlichsten Typen und Größen berechnet. Die Berechnung des Index umfasst keine Autoverkäufe oder Ersatzteile. Die Einzelhandelsumsätze sind ein Indikator der Konsumententätigkeiten in Neuseeland und ein wichtiger Faktor des nationalen BIP. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des NZD auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Kern-Einzelhandelsumsätze q/q (New Zealand Core Retail Sales q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.