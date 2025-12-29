Das Bruttoinlandsprodukt q/q zeigt die Veränderungen in den Geldwert aller produzierten Waren und Dienstleistungen in Neuseeland im laufenden Quartal im Vergleich zu den vorherigen. Die Berechnung berücksichtigt den private Konsum, den Staatskonsum, die Kosten für alle Unternehmen und die Nettoexporte des Landes. Ein wachsendes BIP kann die Notierungen des NZD positiv beeinflussen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.