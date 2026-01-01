Die Erwerbsquote in Neuseeland spiegelt die Quote der Erwerbstätigen, die entweder erwerbstätig sind oder sich aktiv um eine Beschäftigung bemühen, im Verhältnis zur gesamten Erwerbsbevölkerung wider.

Der Indikator wird für das Messen der Arbeitslosenrate und der Arbeitsmarktbedingungen verwendet. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des NZD auswirken.

Grafik der letzten Werte: