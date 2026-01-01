KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Neuseeland Erwerbsquote (New Zealand Participation Rate)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
Statistik Neuseeland (Statistics New Zealand)
Sektor:
Arbeit
Niedrig 70.3% 70.5%
70.5%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
70.2%
70.3%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Die Erwerbsquote in Neuseeland spiegelt die Quote der Erwerbstätigen, die entweder erwerbstätig sind oder sich aktiv um eine Beschäftigung bemühen, im Verhältnis zur gesamten Erwerbsbevölkerung wider.

Der Indikator wird für das Messen der Arbeitslosenrate und der Arbeitsmarktbedingungen verwendet. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des NZD auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Erwerbsquote (New Zealand Participation Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
70.3%
70.5%
70.5%
2 Q 2025
70.5%
70.6%
70.8%
1 Q 2025
70.8%
70.7%
70.9%
4 Q 2024
71.0%
71.2%
71.1%
3 Q 2024
71.2%
71.8%
71.7%
2 Q 2024
71.7%
71.8%
71.6%
1 Q 2024
71.5%
71.9%
71.9%
4 Q 2023
71.9%
72.1%
72.0%
3 Q 2023
72.0%
72.4%
72.4%
2 Q 2023
72.4%
72.0%
72.0%
1 Q 2023
72.0%
71.9%
71.7%
4 Q 2022
71.7%
71.4%
71.7%
3 Q 2022
71.7%
71.0%
70.9%
2 Q 2022
70.8%
71.6%
70.9%
1 Q 2022
70.9%
71.5%
71.1%
4 Q 2021
71.1%
71.1%
71.2%
3 Q 2021
71.2%
70.6%
70.5%
2 Q 2021
70.5%
70.3%
70.4%
1 Q 2021
70.4%
70.0%
70.2%
4 Q 2020
70.2%
69.9%
70.1%
3 Q 2020
70.1%
69.9%
69.9%
2 Q 2020
69.7%
70.2%
70.5%
1 Q 2020
70.4%
70.7%
70.1%
4 Q 2019
70.1%
71.1%
70.4%
3 Q 2019
70.4%
70.9%
70.3%
2 Q 2019
70.4%
70.6%
70.4%
1 Q 2019
70.4%
71.4%
70.9%
4 Q 2018
70.9%
71.2%
71.0%
3 Q 2018
71.1%
70.8%
70.9%
2 Q 2018
70.9%
70.8%
1 Q 2018
70.8%
70.9%
4 Q 2017
71.0%
71.1%
3 Q 2017
71.1%
70.0%
2 Q 2017
70.0%
70.6%
1 Q 2017
70.6%
70.5%
4 Q 2016
70.5%
70.1%
3 Q 2016
70.1%
69.7%
2 Q 2016
69.7%
69.0%
1 Q 2016
69.0%
68.5%
4 Q 2015
68.4%
68.7%
3 Q 2015
68.6%
69.3%
2 Q 2015
69.3%
69.5%
1 Q 2015
69.6%
69.4%
4 Q 2014
69.7%
69.0%
3 Q 2014
69.0%
68.9%
2 Q 2014
68.9%
69.3%
1 Q 2014
69.2%
68.9%
4 Q 2013
68.9%
68.6%
3 Q 2013
68.6%
68.0%
2 Q 2013
68.0%
67.8%
12
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen