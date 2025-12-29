Der Lebensmittelpreisindex m/m misst die Preisänderungsrate eines festen Korbes von Lebensmitteln und Dienstleistungen im jeweiligen Monat aus Verbrauchersicht. Der Index ermöglicht es, die Preisänderungen derselben Produkte im Einzelhandel im Berichtsmonat im Vergleich zum vorherigen Monat zu messen. Wenn sich die Größe oder Qualität einer der Waren oder Dienstleistungen des Warenkorbs ändert, werden entsprechende Anpassungen bei der Indexberechnung vorgenommen. Dadurch werden die Auswirkungen solcher Änderungen auf die im FPI enthaltene Preisänderungsrate eliminiert.

Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für die Notierungen des Neuseeland-Dollar als positiv angesehen.

Grafik der letzten Werte: