Die Einzelhandelsumsätze m/m spiegeln eine Veränderung der Einzelhandelsumsätze Neuseelands im Berichtsmonat gegenüber dem Vormonat wider. Die Berechnung erfolgt inflationsbereinigt. Der Index wird oft auch als Indikator der Konsumausgaben bezeichnet und ermöglicht die Bewertung der Inflation in Neuseeland. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des NZD auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Einzelhandelsumsätze q/q (New Zealand Retail Sales q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.