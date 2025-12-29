KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Westpac McDermott Miller Neuseelands Verbrauchervertrauen (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
Westpac Neuseeland Limited (Westpac New Zealand Limited)
Sektor:
Verbraucher
Mittel N/D 87.8
90.9
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Verbrauchervertrauensindex von Westpac McDermott Miller spiegelt die Erwartungen der Einzelpersonen an die neuseeländische Wirtschaft wider. Der Indikator wird auf der Grundlage einer Umfrage berechnet, die die folgenden fünf Fragen umfasst: Bewertung der Veränderungen der Finanzlage der Haushalte im vergangenen Jahr; Bereitschaft zum Kauf von langlebigen Gütern; erwartete Veränderungen der Finanzlage der Haushalte; allgemeine kurz- und langfristige Aussichten für die Wirtschaftsentwicklung Neuseelands.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Westpac McDermott Miller Neuseelands Verbrauchervertrauen (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
4 Q 2025
N/D
87.8
90.9
3 Q 2025
90.9
90.0
91.2
2 Q 2025
91.2
94.5
89.2
1 Q 2025
89.2
93.5
97.5
4 Q 2024
97.5
85.6
90.8
3 Q 2024
90.8
85.9
82.2
2 Q 2024
82.2
95.4
93.2
1 Q 2024
93.2
88.1
88.9
4 Q 2023
88.9
80.2
3 Q 2023
80.2
74.1
83.1
2 Q 2023
83.1
76.2
77.7
1 Q 2023
77.7
66.6
75.6
4 Q 2022
75.6
97.8
87.6
3 Q 2022
87.6
87.6
78.7
2 Q 2022
78.7
100.0
92.1
1 Q 2022
92.1
101.3
99.1
4 Q 2021
99.1
101.5
102.7
3 Q 2021
102.7
101.2
107.1
2 Q 2021
107.1
99.5
105.2
1 Q 2021
105.2
98.4
106.0
4 Q 2020
106.0
97.4
95.1
3 Q 2020
95.1
102.4
97.2
2 Q 2020
97.2
107.9
104.2
1 Q 2020
104.2
104.9
109.9
4 Q 2019
109.9
103.5
103.1
3 Q 2019
103.1
104.0
103.5
2 Q 2019
103.5
103.8
1 Q 2019
103.8
109.1
4 Q 2018
109.1
103.5
3 Q 2018
103.5
108.6
2 Q 2018
108.6
111.2
1 Q 2018
111.2
107.4
4 Q 2017
107.4
112.4
3 Q 2017
112.4
113.4
2 Q 2017
113.4
111.9
1 Q 2017
111.9
113.1
4 Q 2016
113.1
108.0
3 Q 2016
108.0
106.0
2 Q 2016
106.0
109.6
1 Q 2016
109.6
110.7
4 Q 2015
110.7
106.0
3 Q 2015
106.0
113.0
2 Q 2015
113.0
117.4
1 Q 2015
117.4
114.8
4 Q 2014
114.8
116.7
3 Q 2014
116.7
121.2
2 Q 2014
121.2
121.7
1 Q 2014
121.7
120.1
4 Q 2013
120.1
115.4
3 Q 2013
115.4
116.6
12
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen