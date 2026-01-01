Der Arbeitskostenindex y/y zeigt Veränderungen der von den Arbeitgebern im Laufe des jeweiligen Quartals gezahlten Arbeitskosten im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres an. Er wird berechnet als das Verhältnis der Arbeitskosten eines einzelnen Arbeiters zur Arbeitsproduktivität (definiert als BIP je Erwerbstätiger). Der Indikator ermöglicht die Bewertung der Inflation und die Prognose des Wachstums der Konsumausgaben.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Arbeitskostenindex y/y (New Zealand Labor Cost Index y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.