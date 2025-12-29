KalenderKategorien

ANZ Neuseeland Aktivitätsausblick (ANZ New Zealand Activity Outlook)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
ANZ Bank New Zealand Limited
Sektor:
Geschäft
Niedrig 60.9
53.1
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
53.6
60.9
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
ANZ Aktivitätsausblicks Neuseelands gibt einen kurzen Überblick über die professionelle Meinung über den erwarteten zukünftigen Zustand der neuseeländischen Unternehmen und der gesamten Volkswirtschaft.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ANZ Neuseeland Aktivitätsausblick (ANZ New Zealand Activity Outlook)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
60.9
53.1
Nov 2025
N/D
46.0
44.6
Okt 2025
44.6
48.6
43.4
Sep 2025
43.4
46.9
38.7
Aug 2025
38.7
25.7
40.6
Jul 2025
40.6
35.7
40.9
Jun 2025
40.9
27.3
34.8
Mai 2025
34.8
51.4
47.7
Apr 2025
47.7
50.5
48.6
Mär 2025
48.6
43.9
45.1
Feb 2025
45.1
43.6
45.8
Jan 2025
45.8
39.4
50.3
Dez 2024
50.3
37.0
48.0
Nov 2024
48.0
40.2
45.9
Okt 2024
45.9
59.4
45.3
Sep 2024
45.3
49.6
37.1
Aug 2024
37.1
18.1
16.3
Jul 2024
16.3
11.6
12.2
Jun 2024
12.2
2.6
11.8
Mai 2024
11.8
7.0
14.3
Apr 2024
14.3
26.9
22.5
Mär 2024
22.5
29.5
Feb 2024
29.5
25.6
Jan 2024
25.6
29.3
Dez 2023
29.3
24.8
26.3
Nov 2023
26.3
17.1
23.1
Okt 2023
23.1
11.1
10.9
Sep 2023
10.9
6.0
11.2
Aug 2023
11.2
1.7
0.8
Jul 2023
0.8
-0.9
2.7
Jun 2023
2.7
-6.0
-4.5
Mai 2023
-4.5
-8.1
-7.6
Apr 2023
-7.6
-8.9
-8.5
Mär 2023
-8.5
-12.5
-9.2
Feb 2023
-9.2
-20.7
-15.8
Jan 2023
-15.8
-19.7
-25.6
Dez 2022
-25.6
-8.1
-13.7
Nov 2022
-13.7
-2.1
-2.5
Okt 2022
-2.5
-2.9
-1.8
Sep 2022
-1.8
-6.3
-4.0
Aug 2022
-4.0
-8.9
-8.7
Jul 2022
-8.7
-6.9
-9.1
Jun 2022
-9.1
1.7
-4.7
Mai 2022
-4.7
5.7
8.0
Apr 2022
8.0
0.5
3.3
Mär 2022
3.3
4.8
-2.2
Feb 2022
-2.2
13.4
11.8
Dez 2021
11.8
18.4
15.0
Nov 2021
15.0
20.0
21.7
Okt 2021
21.7
18.7
18.2
