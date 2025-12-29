ANZ Aktivitätsausblicks Neuseelands gibt einen kurzen Überblick über die professionelle Meinung über den erwarteten zukünftigen Zustand der neuseeländischen Unternehmen und der gesamten Volkswirtschaft.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ANZ Neuseeland Aktivitätsausblick (ANZ New Zealand Activity Outlook)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.