Die BIP-Aufwendungen q/q spiegeln den monetären Wert aller in Neuseeland im Laufe des jeweiligen Quartals produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum vorherigen Quartal wider. Bei der Berechnung der Aufwendungen des BIP werden alle Ausgaben für Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, die im Rahmen der nationalen Wirtschaft erbracht werden. Ein Anstieg des BIP-Wertes kann sich positiv auf die NZD-Kurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Bruttoinlandsprodukt (BIP) Aufwendungen q/q (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.