Wirtschaftskalender
Neuseeland Bruttoinlandsprodukt (BIP) Aufwendungen q/q (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)
|Niedrig
|1.3%
|0.1%
|
-0.8%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die BIP-Aufwendungen q/q spiegeln den monetären Wert aller in Neuseeland im Laufe des jeweiligen Quartals produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum vorherigen Quartal wider. Bei der Berechnung der Aufwendungen des BIP werden alle Ausgaben für Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, die im Rahmen der nationalen Wirtschaft erbracht werden. Ein Anstieg des BIP-Wertes kann sich positiv auf die NZD-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Bruttoinlandsprodukt (BIP) Aufwendungen q/q (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites