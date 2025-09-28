Ekonomik Takvim
Halifax Birleşik Krallık Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (Halifax United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)
|Orta
|2.2%
|1.6%
|
2.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|1.5%
|
2.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Halifax Konut Fiyat Endeksi y/y bir önceki yılın aynı dönemine göre konut ve konut fiyatlarındaki değişimi göstermektedir. Endeks İngiltere'nin en büyük mortgage borç verenlerinden biri olan Halifax Bank of Scotland'dan (HBOS) elde edilen uzun vadeli verilere dayanarak hesaplanmaktadır. Aylık fiyat veri istatistiği 1983’e kadar uzanır.
Bu uzun vadeli veriler "standardized" ev fiyatları ve ondaki değişimin ölçümünü hesaplamak için kullanılır. Üç aylık hesaplama, aşırı volatilite ve kısa vadeli dalgalanmaların yumuşatılmasına olanak tanır.
Endeks büyümesi GSYİH teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Halifax Birleşik Krallık Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (Halifax United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
