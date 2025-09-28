AB Dış Ticaret Dengesi, ithal ve ihraç edilen mallar ve hizmetler arasındaki değer farkı olarak hesaplanır. AB ülkelerine yapılan ihracat ve AB ülkelerinden yapılan ithalat hesaplama dışıdır.

Ulusal ihracat ithalatı aşarsa, pozitif bir denge oluşur. Aksi halde bir ticaret açığı vardır. Pozitif bir ticaret dengesi, İngiliz sterlin fiyat teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir, çünkü ihracatçıların üreticilere ödeme yapmak için İngiliz para birimi satın alması gerekir.

