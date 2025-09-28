Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Orta
|0.1%
|0.3%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Tüketici Fiyat Endeksi m/m, bir önceki ayda 700 bin tüketici mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Ürünler gerçek ekonomik, teknolojik ve kültürel modelleri yansıtmak için zaman zaman gözden geçirilir. Endeks hesaplamasında 120.000'den fazla şirketten toplanan veriler kullanılır.
Enflasyon göstergeleri tüketici fiyat endeksinden biridir. Endeks büyümesi, İngiliz sterlini için olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
