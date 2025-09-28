Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıktı (Aylık) (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output m/m)
|Düşük
|0.0%
|0.1%
|
0.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi Çıktısı m/m, bir önceki aya göre yerli mamul mal fiyatlarındaki değişiklikleri göstermektedir.
Gösterge yiyecek, içecek, tütün ve petrol fiyatlarını içermez.
Maliyet, işgücü maliyetleri, hammaddeler, enerji son kurumsal bakım dahil, ek olarak, satış fiyatı da üretici işaretleme içerir.
Üretici fiyat endeksi enflasyonun seviyesini belirler.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıktı (Aylık) (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
