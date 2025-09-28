TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

RICS Birleşik Krallık Konut Fiyat Dengesi (RICS United Kingdom House Price Balance)

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
RICS
Sektör:
Konut
Orta N/D -4.2%
-13.0%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

RICS Konut Fiyat Dengesi, Kraliyet Chartered Surveyors Enstitüsü tarafından yayınlanır. İngiltere'deki konut fiyatlarında beklenen değişikliği gösterir ve konut fiyat enflasyonunun önde gelen bir göstergesi olarak kabul edilir.

Hesaplama, fiyat düşüşlerini rapor eden konut fiyatlarının düşüşü rapor eden konut sahiplerinin oranıyla ilgili olarak, bilirkişilerin konut fiyatlarına ilişkin uzman görüşlerine dayanmaktadır. Pozitif bir denge konut piyasasının büyümesini gösterir ve GSYİH teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"RICS Birleşik Krallık Konut Fiyat Dengesi (RICS United Kingdom House Price Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
-4.2%
-13.0%
Tem 2025
-13.0%
-7.6%
-7.0%
Haz 2025
-7.0%
-16.4%
-8.0%
May 2025
-8.0%
-26.6%
-39.0%
Nis 2025
-39.0%
-2.9%
2.0%
Mar 2025
2.0%
2.0%
11.0%
Şub 2025
11.0%
15.8%
22.0%
Oca 2025
22.0%
26.0%
28.0%
Ara 2024
28.0%
21.3%
25.0%
Kas 2024
25.0%
-8.0%
16.0%
Eki 2024
16.0%
7.0%
11.0%
Eyl 2024
11.0%
-1.9%
0.0%
Ağu 2024
1.0%
-24.0%
-18.0%
Tem 2024
-19.0%
-2.2%
-17.0%
Haz 2024
-17.0%
9.3%
-17.0%
May 2024
-17.0%
-1.4%
-7.0%
Nis 2024
-5.0%
-3.1%
-5.0%
Mar 2024
-4.0%
26.4%
-11.0%
Şub 2024
-10.0%
-22.8%
-19.0%
Oca 2024
-18.0%
-40.5%
-29.0%
Ara 2023
-30.0%
27.2%
-40.0%
Kas 2023
-43.0%
0.0%
-57.0%
Eki 2023
-63.0%
-50.6%
-66.0%
Eyl 2023
-69.0%
-61.1%
-66.0%
Ağu 2023
-68.0%
-49.8%
-55.0%
Tem 2023
-53.0%
-38.1%
-51.0%
Haz 2023
-46.0%
-34.5%
-33.0%
May 2023
-30.0%
-41.1%
-43.0%
Nis 2023
-39.0%
-45.6%
-43.0%
Mar 2023
-43.0%
-38.0%
-45.0%
Şub 2023
-48.0%
-44.7%
-41.0%
Oca 2023
-47.0%
-33.6%
-36.0%
Ara 2022
-42.0%
-31.8%
-22.0%
Kas 2022
-25.0%
15.0%
3.0%
Eki 2022
-2.0%
42.5%
29.0%
Eyl 2022
32.0%
58.3%
50.0%
Ağu 2022
53.0%
64.5%
53.0%
Tem 2022
63.0%
69.6%
56.0%
Haz 2022
65.0%
30.2%
64.0%
May 2022
73.0%
63.3%
73.0%
Nis 2022
80.0%
77.5%
73.0%
Mar 2022
74.0%
77.7%
81.0%
Şub 2022
79.0%
72.5%
82.0%
Oca 2022
74.0%
21.7%
77.0%
Ara 2021
69.0%
71.4%
77.0%
Kas 2021
71.0%
69.9%
75.0%
Eki 2021
70.0%
47.2%
67.0%
Eyl 2021
68.0%
-11.0%
70.0%
Ağu 2021
73.0%
75.7%
71.0%
Tem 2021
79.0%
79.3%
78.0%
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod