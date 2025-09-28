Ekonomik Takvim
RICS Birleşik Krallık Konut Fiyat Dengesi (RICS United Kingdom House Price Balance)
|Orta
|N/D
|-4.2%
|
-13.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
RICS Konut Fiyat Dengesi, Kraliyet Chartered Surveyors Enstitüsü tarafından yayınlanır. İngiltere'deki konut fiyatlarında beklenen değişikliği gösterir ve konut fiyat enflasyonunun önde gelen bir göstergesi olarak kabul edilir.
Hesaplama, fiyat düşüşlerini rapor eden konut fiyatlarının düşüşü rapor eden konut sahiplerinin oranıyla ilgili olarak, bilirkişilerin konut fiyatlarına ilişkin uzman görüşlerine dayanmaktadır. Pozitif bir denge konut piyasasının büyümesini gösterir ve GSYİH teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"RICS Birleşik Krallık Konut Fiyat Dengesi (RICS United Kingdom House Price Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın