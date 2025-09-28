TakvimBölümler

Birleşik Krallık İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) (United Kingdom Labour Productivity q/q)

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
Ulusal İstatistik Bürosu (Office for National Statistics)
Sektör:
İş Gücü
Orta 0.7%
-1.1%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
İş Gücü Verimliliği (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki çalışma saati başına üretilen mal veya hizmet hacminin bir önceki çeyreğe kıyasla değişimini hesaplar. Çeyrekten çeyreğe değişimleri analiz ederken, bazı sektörlerdeki iş gücü verimliliği büyük ölçüde mevsimsel ve takvim faktörlerine bağlı olduğundan, kaynak veriler konusunda çok dikkatli olmalısınız.

Beklenenden daha yüksek büyüme, ülke ekonomisi için olumlu olarak görülmektedir ve pound fiyatları üzerinde kısa vadeli orta derecede olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Birleşik Krallık İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) (United Kingdom Labour Productivity q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
4 Q 2024 başlangıç
0.7%
-1.1%
3 Q 2024
-1.0%
-0.8%
3 Q 2024 başlangıç
-0.8%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.3%
2 Q 2024 başlangıç
0.3%
-0.2%
1 Q 2024
-0.2%
-0.3%
1 Q 2024 başlangıç
-0.3%
-0.9%
4 Q 2023
-0.9%
-1.0%
4 Q 2023 başlangıç
-1.0%
0.7%
3 Q 2023
0.7%
-0.2%
3 Q 2023 başlangıç
-0.2%
0.7%
2 Q 2023
0.7%
0.7%
2 Q 2023 başlangıç
0.7%
-1.4%
1 Q 2023
-1.4%
-1.4%
1 Q 2023 başlangıç
-1.4%
0.4%
4 Q 2022
0.4%
0.3%
4 Q 2022 başlangıç
0.3%
0.3%
3 Q 2022
0.1%
0.2%
3 Q 2022 başlangıç
0.2%
0.3%
2 Q 2022
0.3%
0.0%
2 Q 2022 başlangıç
0.0%
-0.6%
1 Q 2022
-0.6%
-0.7%
1 Q 2022 başlangıç
-0.7%
1.3%
4 Q 2021
1.3%
1.0%
4 Q 2021 başlangıç
1.0%
-1.5%
3 Q 2021
-1.4%
-1.2%
3 Q 2021 başlangıç
-1.2%
0.1%
2 Q 2021
0.1%
-0.5%
2 Q 2021
-0.5%
0.7%
1 Q 2021
0.7%
0.8%
1 Q 2021 başlangıç
0.8%
-4.3%
4 Q 2020
-4.3%
-4.5%
4 Q 2020 başlangıç
-4.5%
5.6%
3 Q 2020
5.6%
5.2%
3 Q 2020 başlangıç
5.2%
-2.0%
2 Q 2020
-2.0%
-2.5%
2 Q 2020 başlangıç
-2.5%
-1.3%
1 Q 2020
-1.3%
-1.1%
1 Q 2020 başlangıç
-1.1%
0.3%
4 Q 2019
0.3%
0.3%
4 Q 2019 başlangıç
0.3%
0.4%
3 Q 2019
0.4%
0.3%
3 Q 2019 başlangıç
0.3%
-0.2%
2 Q 2019
-0.2%
-0.2%
2 Q 2019 başlangıç
-0.2%
-0.6%
1 Q 2019
-0.6%
-0.6%
1 Q 2019 başlangıç
-0.6%
0.3%
4 Q 2018
0.3%
0.2%
4 Q 2018 başlangıç
0.2%
-0.4%
3 Q 2018
-0.4%
-0.4%
