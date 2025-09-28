Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) (United Kingdom Labour Productivity q/q)
İş Gücü Verimliliği (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki çalışma saati başına üretilen mal veya hizmet hacminin bir önceki çeyreğe kıyasla değişimini hesaplar. Çeyrekten çeyreğe değişimleri analiz ederken, bazı sektörlerdeki iş gücü verimliliği büyük ölçüde mevsimsel ve takvim faktörlerine bağlı olduğundan, kaynak veriler konusunda çok dikkatli olmalısınız.
Beklenenden daha yüksek büyüme, ülke ekonomisi için olumlu olarak görülmektedir ve pound fiyatları üzerinde kısa vadeli orta derecede olumlu bir etki oluşturabilir.
"Birleşik Krallık İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) (United Kingdom Labour Productivity q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
