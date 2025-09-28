Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Yüksek
|0.7%
|0.0%
|
0.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.7%
|
0.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Birleşik Krallık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla q/q, ülke ekonomisinin büyümesinin temel göstergesidir. Endeks, bir önceki çeyreğe göre, ülkede üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerinde meydana gelen değişiklikleri göstermektedir. GSYİH, istatistiki bilgiler (ulusal ekonomik göstergeler kullanılarak), tahmin modelleri ve uzman değerlendirmeleri kullanılarak hesaplanmaktadır.
GSYİH büyümesi ingiliz sterlini için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın