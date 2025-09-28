Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Ticaret Dengesi (United Kingdom Trade Balance)
|Orta
|£-22.244 B
|£-22.053 B
|
£-22.156 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|£-20.681 B
|
£-22.244 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Ticaret Dengesi, ithal ve ihraç edilen mallar ve hizmetler arasındaki değer farkı olarak hesaplanır. Ulusal ihracat ithalatı aşarsa, pozitif bir denge oluşur. Aksi halde bir ticaret açığı vardır.
Ticaret Dengesi, İngiltere ekonomik kalkınmasının bir ölçütüdür. İthalat, iç talebin bir göstergesidir; ihracat dış talebi gösterir. Pozitif bir ticaret dengesi, İngiliz sterlin fiyat teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir, çünkü ihracatçıların üreticilere ödeme yapmak için İngiliz para birimi satın alması gerekir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Ticaret Dengesi (United Kingdom Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
