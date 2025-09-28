TakvimBölümler

Birleşik Krallık Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık) (United Kingdom New Car Registrations y/y)

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) (Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT))
Sektör:
İş
Düşük N/D
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık), söz konusu aydaki Birleşik Krallık'ta yeni ruhsat verilen taşıt sayısının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Gösterge, yerel düzenleyici kurumlardan ve sigorta şirketlerinden toplanan verilere göre aylık olarak hesaplanmaktadır.

Göstergenin pound fiyatları üzerindeki etkisi genellikle sınırlıdır.

Son değerler:

açıklanan veri

"Birleşik Krallık Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık) (United Kingdom New Car Registrations y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
Tem 2025
N/D
6.7%
Haz 2025
6.7%
1.6%
May 2025
1.6%
-10.4%
Nis 2025
-10.4%
12.4%
Mar 2025
12.4%
-1.0%
Şub 2025
-1.0%
-2.5%
Oca 2025
-2.5%
-0.2%
Ara 2024
-0.2%
-1.9%
Kas 2024
-1.9%
-6.0%
Eki 2024
-6.0%
1.0%
Eyl 2024
1.0%
-1.3%
Ağu 2024
-1.3%
2.5%
Tem 2024
2.5%
1.1%
Haz 2024
1.1%
1.7%
May 2024
1.7%
1.0%
Nis 2024
1.0%
10.4%
Mar 2024
10.4%
14.0%
Şub 2024
14.0%
8.2%
Oca 2024
8.2%
9.8%
Ara 2023
9.8%
9.5%
Kas 2023
9.5%
14.3%
Eki 2023
14.3%
21.0%
Eyl 2023
21.0%
24.4%
Ağu 2023
24.4%
28.3%
Tem 2023
28.3%
25.8%
Haz 2023
25.8%
16.7%
May 2023
16.7%
11.5%
Nis 2023
11.5%
18.2%
Mar 2023
18.2%
26.2%
Şub 2023
26.2%
14.7%
Oca 2023
14.7%
18.3%
Ara 2022
18.3%
23.5%
Kas 2022
23.5%
26.4%
Eki 2022
26.4%
4.6%
Eyl 2022
4.6%
1.2%
Ağu 2022
1.2%
-9.0%
Tem 2022
-9.0%
-24.3%
Haz 2022
-24.3%
-20.6%
May 2022
-20.6%
-15.8%
Nis 2022
-15.8%
-14.3%
Mar 2022
-14.3%
15.0%
Şub 2022
15.0%
27.5%
Oca 2022
27.5%
-18.2%
Ara 2021
-18.2%
1.7%
Kas 2021
1.7%
-24.6%
Eki 2021
-24.6%
-34.4%
Eyl 2021
-34.4%
-22.0%
Ağu 2021
-22.0%
-29.5%
Tem 2021
-29.5%
28.0%
