İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Oranı Kararı (Bank of England (BoE) Interest Rate Decision)
|4.00%
4.25%
4.00%
İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı, para politikası kurulu üyeleri tarafından alınır ve toplantıdan iki hafta sonra yayınlanır.
Faiz oranı kararı en önemli olaylardan biridir. Faiz artışı, sterlin için olumlu olarak görülür.
