Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girdi (Yıllık) (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)
|Düşük
|-1.5%
|-2.5%
|
-2.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Üretici Fiyat Endeksi Girdi y/y, bir önceki yılın aynı ayına göre, İngiltere'de işletmelerin satın aldığı hammadde ve yakıt fiyatlarındaki değişimi göstermektedir. Endeks hesaplama ithal ve yerli malzemeleri ve yakıtı içerir.
Endeks İngiliz üreticilerin operasyonel giderlerini yansıtmakta ve tüketici enflasyonunun öncü göstergesidir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girdi (Yıllık) (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
