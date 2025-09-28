Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) (United Kingdom New Car Registrations m/m)
|Düşük
|N/D
|
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık), söz konusu aydaki Birleşik Krallık'ta yeni ruhsat verilen taşıt sayısının bir önceki aya kıyasla değişimini yansıtır. Gösterge, Birleşik Krallık Motor Üreticileri ve Tüccarları Birliği (SMTT) tarafından sağlanan verilere göre hesaplanmaktadır.
Göstergede büyüme, ülkedeki tüketim artışının ve olumlu bir ekonomik durumun göstergesi olabilir. Ancak, göstergenin pound fiyatları üzerindeki etkisi genellikle sınırlıdır.
Son değerler:
açıklanan veri
"Birleşik Krallık Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) (United Kingdom New Car Registrations m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
