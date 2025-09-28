TakvimBölümler

Birleşik Krallık Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) (United Kingdom New Car Registrations m/m)

Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) (Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT))
İş
Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık), söz konusu aydaki Birleşik Krallık'ta yeni ruhsat verilen taşıt sayısının bir önceki aya kıyasla değişimini yansıtır. Gösterge, Birleşik Krallık Motor Üreticileri ve Tüccarları Birliği (SMTT) tarafından sağlanan verilere göre hesaplanmaktadır.

Göstergede büyüme, ülkedeki tüketim artışının ve olumlu bir ekonomik durumun göstergesi olabilir. Ancak, göstergenin pound fiyatları üzerindeki etkisi genellikle sınırlıdır.

Son değerler:

açıklanan veri

"Birleşik Krallık Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) (United Kingdom New Car Registrations m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
Tem 2025
N/D
27.5%
Haz 2025
27.5%
24.7%
May 2025
24.7%
-66.3%
Nis 2025
-66.3%
324.8%
Mar 2025
324.8%
-39.7%
Şub 2025
-39.7%
-1.0%
Oca 2025
-1.0%
-8.3%
Ara 2024
-8.3%
6.5%
Kas 2024
6.5%
-47.6%
Eki 2024
-47.6%
225.4%
Eyl 2024
225.4%
-42.7%
Ağu 2024
-42.7%
-17.7%
Tem 2024
-17.7%
21.4%
Haz 2024
21.4%
10.0%
May 2024
10.0%
-57.7%
Nis 2024
-57.7%
274.4%
Mar 2024
274.4%
-40.6%
Şub 2024
-40.6%
1.3%
Oca 2024
1.3%
-9.9%
Ara 2023
-9.9%
2.0%
Kas 2023
2.0%
-43.7%
Eki 2023
-43.7%
218.3%
Eyl 2023
218.3%
-41.0%
Ağu 2023
-41.0%
8.2%
Tem 2023
8.2%
22.1%
Haz 2023
22.1%
9.2%
May 2023
9.2%
-53.8%
Nis 2023
-53.8%
286.6%
Mar 2023
286.6%
-43.6%
Şub 2023
-43.6%
2.7%
Oca 2023
2.7%
-10.1%
Ara 2022
-10.1%
6.4%
Kas 2022
6.4%
-40.4%
Eki 2022
-40.4%
227.2%
Eyl 2022
227.2%
-38.6%
Ağu 2022
-38.6%
-20.4%
Tem 2022
-20.4%
13.3%
Haz 2022
13.3%
4.4%
May 2022
4.4%
-51.1%
Nis 2022
-51.1%
312.7%
Mar 2022
312.7%
-48.7%
Şub 2022
-48.7%
6.0%
Oca 2022
6.0%
-6.1%
Ara 2021
-6.1%
8.9%
Kas 2021
8.9%
-50.6%
Eki 2021
-50.6%
216.5%
Eyl 2021
216.5%
-44.8%
Ağu 2021
-44.8%
-33.8%
Tem 2021
-33.8%
18.8%
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

Kod