Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Konut Sahiplerinin Konut Maliyetleri Dahil Tüketici Fiyat Endeksi (CPIH) (Yıllık) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)
|Orta
|4.2%
|3.9%
|
4.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Tüketici Fiyat Endeksi (Konut Sahiplerinin Konut Masrafları Dahil) (CPIH) (Yıllık), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Endeks, hanehalkı harcamalarının daha büyük bir bölümünü oluşturan bir mal ve hizmet sepetini değerlendirmektedir. Tüketici fiyat endeksinin aksine, CPIH, konut sahiplerinin konut maliyetlerini içerir. TÜFE, tüketici görüşünün ve ulusal enflasyonun ölçümlerinden biridir. TÜFE büyümesi pound fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Konut Sahiplerinin Konut Maliyetleri Dahil Tüketici Fiyat Endeksi (CPIH) (Yıllık) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
