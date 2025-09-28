TakvimBölümler

Birleşik Krallık İstihdam Değişimi 3 Ay (United Kingdom Employment Change 3-months)

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
Ulusal İstatistik Bürosu (Office for National Statistics)
Sektör:
İş Gücü
Orta 134 K 164 K
89 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
178 K
134 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İstihdam Değişikliği 3 Aylık, söz konusu 3 aylık dönemde resmi olarak istihdam edilen İngiltere vatandaşlarının sayısındaki değişikliği bir önceki yılın aynı dönemine göre yansıtmaktadır. İstihdam artışı, daha güçlü iş piyasasının bir göstergesidir ve pound fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Birleşik Krallık İstihdam Değişimi 3 Ay (United Kingdom Employment Change 3-months)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
May 2025
134 K
164 K
89 K
Nis 2025
89 K
100 K
112 K
Oca 2025
144 K
17 K
88 K
Ara 2024
107 K
57 K
35 K
Eki 2024
173 K
89 K
253 K
Eyl 2024
219 K
122 K
373 K
Ağu 2024
373 K
265 K
Tem 2024
265 K
97 K
Haz 2024
97 K
70 K
19 K
May 2024
19 K
-140 K
Nis 2024
-140 K
-251 K
-177 K
Mar 2024
-177 K
-156 K
Şub 2024
-156 K
-57 K
-89 K
Oca 2024
-21 K
151 K
72 K
Ara 2023
72 K
108 K
Kas 2023
73 K
55 K
Eki 2023
50 K
54 K
Eyl 2023
54 K
85 K
-82 K
Ağu 2023
-82 K
-230 K
-207 K
Tem 2023
-207 K
-177 K
-66 K
Haz 2023
-66 K
23 K
103 K
May 2023
103 K
229 K
250 K
Nis 2023
250 K
134 K
182 K
Mar 2023
182 K
207 K
169 K
Şub 2023
169 K
91 K
66 K
Oca 2023
66 K
107 K
74 K
Ara 2022
74 K
-48 K
27 K
Kas 2022
27 K
80 K
27 K
Eki 2022
27 K
-31 K
-53 K
Eyl 2022
-53 K
-97 K
-109 K
Ağu 2022
-109 K
-88 K
39 K
Tem 2022
39 K
50 K
160 K
Haz 2022
160 K
339 K
297 K
May 2022
297 K
228 K
177 K
Nis 2022
177 K
-73 K
65 K
Mar 2022
84 K
-110 K
10 K
Şub 2022
10 K
-70 K
-13 K
Oca 2022
-13 K
10 K
-38 K
Ara 2021
-38 K
95 K
59 K
Kas 2021
59 K
162 K
149 K
Eki 2021
149 K
92 K
247 K
Eyl 2021
247 K
75 K
236 K
Ağu 2021
236 K
65 K
183 K
Tem 2021
183 K
66 K
95 K
Haz 2021
95 K
75 K
25 K
May 2021
25 K
92 K
61 K
Nis 2021
113 K
-10 K
83 K
Mar 2021
83 K
-29 K
-73 K
Şub 2021
-73 K
-42 K
-148 K
Oca 2021
-148 K
-41 K
-114 K
12
