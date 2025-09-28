Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Perakende Satışlar (Aylık) (United Kingdom Retail Sales m/m)
|Orta
|0.6%
|-0.1%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Perakende Satış m/m, İngiltere'de bir önceki aya göre satılan perakende malların değerinde meydana gelen değişiklikleri göstermektedir. Hesaplama, İngiliz perakendecilerin sezon ayarlı verilerini kullanır.
Gösterge tahmin, bütçeleme ve İngiltere finansal ve ekonomi politikasının geliştirilmesinde kullanılır. Perakende satışların büyümesi, İngiliz sterlin fiyatlarını olumlu etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Perakende Satışlar (Aylık) (United Kingdom Retail Sales m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın