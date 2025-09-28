Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Düşük
|0.2%
|0.2%
|
0.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İngiltere Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden mal ve hizmetlerin sabit sepet fiyatlarının bir önceki aya kıyasla değişimini gösterir. Gıda ve enerji fiyatları yüksek volatilite nedeniyle endeks hesaplamasının dışında tutulur. Sepet içerisindeki her bir eleman, tüketim harcamalarının payına bağlı olarak endeks hesaplamasında belli bir ağırlığa sahiptir. Endeks, ulusal enflasyonun göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle göstergede artış, GBP fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın