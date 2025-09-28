Halifax Konut Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre konut ve konut fiyatlarındaki değişimi göstermektedir. Endeks İngiltere'nin en büyük mortgage borç verenlerinden biri olan Halifax Bank of Scotland'dan (HBOS) elde edilen uzun vadeli verilere dayanarak hesaplanmaktadır. Aylık fiyat veri istatistiği 1983’e kadar uzanır.

Bu uzun vadeli veriler "standardized" ev fiyatları ve ondaki değişimin ölçümünü hesaplamak için kullanılır.

Endeks büyümesi GSYİH teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: