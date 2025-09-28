Ortalama Haftalık Kazançlar, düzenli ödeme, önceki yıl aynı döneme göre üç aylık bir süre için, ikramiyeler hariç ortalama kişisel kazançtaki değişikliklerin ana göstergesidir. AWE, tüm ekonominin tahmini toplam ücretinin, toplam çalışan sayısına bölünmesiyle aylık olarak hesaplanır.

Hesap, serbest meslek sahibi, HM Silahlı Kuvvetleri ve devlet destekli kursiyerleri içermiyor.

Gösterge, İngiltere Merkez Bankası ve HM Hazine tarafından iş gücü piyasası tarafından enflasyona yüklenen baskıyı ölçmek ve ücret artışını ölçmek için kullanılmaktadır.

Son değerler: