TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

S&P Global/CIPS Birleşik Krallık Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
S&P Global/CIPS
Sektör:
İş
Orta N/D
53.5
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Markit Bileşik PMI, imalat ve hizmet sektörlerinde özel şirketlerin çalışma koşullarındaki değişikliklere ilişkin aylık bir özet rapordur. Gösterge hesaplaması, birkaç şirketin temsilcilerinin anketlerine dayanmaktadır. Her bir cevap, şirketin büyüklüğüne ve ait olduğu alt sektörün toplam üretimine veya hizmetlerine olan katkısına göre ağırlıklandırılır. Böylece, en büyük şirketler gösterge hesaplamasına daha büyük katkıda bulunurlar. Endeks, ülkede iş yapma koşullarını yansıtmaktadır. 50'nin üzerindeki değerlerin pound fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"S&P Global/CIPS Birleşik Krallık Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025 başlangıç
N/D
53.5
Ağu 2025
53.5
53.0
Ağu 2025 başlangıç
53.0
51.5
Tem 2025
51.5
51.0
Tem 2025 başlangıç
51.0
52.0
Haz 2025
52.0
50.7
Haz 2025 başlangıç
50.7
50.3
May 2025
50.3
49.4
May 2025 başlangıç
49.4
48.5
Nis 2025
48.5
48.2
Nis 2025 başlangıç
48.2
51.5
Mar 2025
51.5
52.0
Mar 2025 başlangıç
52.0
50.5
Şub 2025
50.5
50.5
Şub 2025 başlangıç
50.5
50.6
Oca 2025
50.6
50.9
Oca 2025 başlangıç
50.9
50.4
Ara 2024
50.4
50.5
Ara 2024 başlangıç
50.5
50.5
Kas 2024
50.5
49.9
Kas 2024 başlangıç
49.9
51.8
Eki 2024
51.8
51.7
Eki 2024 başlangıç
51.7
52.6
Eyl 2024
52.6
52.9
Eyl 2024 başlangıç
52.9
53.8
Ağu 2024
53.8
53.4
Ağu 2024 başlangıç
53.4
52.8
Tem 2024
52.8
52.7
Tem 2024 başlangıç
52.7
52.3
Haz 2024
52.3
51.7
Haz 2024 başlangıç
51.7
53.0
May 2024
53.0
52.8
May 2024 başlangıç
52.8
54.1
Nis 2024
54.1
54.0
Nis 2024 başlangıç
54.0
52.8
Mar 2024
52.8
52.9
Mar 2024 başlangıç
52.9
53.0
Şub 2024
53.0
53.3
Şub 2024 başlangıç
53.3
52.9
Oca 2024
52.9
52.5
Oca 2024 başlangıç
52.5
52.1
Ara 2023
52.1
51.7
Ara 2023 başlangıç
51.7
50.7
Kas 2023
50.7
50.1
Kas 2023 başlangıç
50.1
48.7
Eki 2023
48.7
48.6
Eki 2023 başlangıç
48.6
48.5
Eyl 2023
48.5
46.8
Eyl 2023 başlangıç
46.8
48.6
Ağu 2023
48.6
47.9
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod