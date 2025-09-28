TakvimBölümler

Birleşik Krallık Konut Sahiplerinin Konut Maliyetleri Dahil Tüketici Fiyat Endeksi (CPIH) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
Ulusal İstatistik Bürosu (Office for National Statistics)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük 138.5
138.4
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Tüketici Fiyat Endeksi (Konut Sahiplerinin Konut Masrafları Dahil) (CPIH), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Endeks, hanehalkı harcamalarının daha büyük bir bölümünü oluşturan bir mal ve hizmet sepetini değerlendirmektedir. Tüketici fiyat endeksinin aksine, CPIH, konut sahiplerinin konut maliyetlerini içerir. TÜFE, tüketici görüşünün ve ulusal enflasyonun ölçümlerinden biridir. TÜFE büyümesi pound fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Birleşik Krallık Konut Sahiplerinin Konut Maliyetleri Dahil Tüketici Fiyat Endeksi (CPIH) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
138.5
138.4
Haz 2025
138.4
138.0
Şub 2025
135.6
135.1
Ara 2024
135.1
134.6
Kas 2024
134.6
134.3
Eyl 2024
133.5
133.4
Haz 2024
133.0
132.7
May 2024
132.7
132.2
Mar 2024
131.6
130.8
Şub 2024
130.8
130.0
Oca 2024
130.0
130.5
Ara 2023
130.5
130.0
Kas 2023
130.0
130.2
Eki 2023
130.2
130.1
Eyl 2023
130.1
129.4
Ağu 2023
129.4
129.0
Tem 2023
129.0
129.4
Haz 2023
129.4
129.1
May 2023
129.1
128.3
Nis 2023
128.3
126.8
Mar 2023
126.8
126.0
Şub 2023
126.0
124.8
Oca 2023
124.8
125.3
Ara 2022
125.3
124.8
Kas 2022
124.8
124.3
Eki 2022
124.3
122.3
Eyl 2022
122.3
121.8
Ağu 2022
121.8
121.2
Tem 2022
121.2
120.5
Haz 2022
120.5
119.7
May 2022
119.7
119.0
Nis 2022
119.0
116.5
Mar 2022
116.5
115.4
Şub 2022
115.4
114.6
Oca 2022
114.6
114.7
Ara 2021
114.7
114.1
Kas 2021
114.1
113.4
Eki 2021
113.4
112.4
Eyl 2021
112.4
112.1
Ağu 2021
112.1
111.4
Tem 2021
111.4
111.4
Haz 2021
111.4
111.0
May 2021
111.0
110.4
Nis 2021
110.4
109.7
Mar 2021
109.7
109.4
Şub 2021
109.4
109.3
Oca 2021
109.3
109.4
Ara 2020
109.4
109.1
Kas 2020
109.1
109.2
Eki 2020
109.2
109.2
123
