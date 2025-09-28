Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık 30 Yıllık Hazine Tahvili İhalesi (United Kingdom 30-Year Treasury Gilt Auction)
|Düşük
|5.476%
|
5.104%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
30 Yıllık Hazine Gilt İhalesi, devletin ihraç ettiği Hazine Gilt'lerinin otuz yıl içerisindeki ortalama getirisini yansıtır. Hesaplanan getiri, İngiltere’nin hükümet borç durumunu yansıtabilir ve bu nedenle getirinin artması veya azalması, ekonomik büyüme veya yavaşlamadan önce gelebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Birleşik Krallık 30 Yıllık Hazine Tahvili İhalesi (United Kingdom 30-Year Treasury Gilt Auction)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
