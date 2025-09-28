TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Birleşik Krallık İşsizlik Maaşı Başvuru Sayısı Değişimi (United Kingdom Claimant Count Change)

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
Ulusal İstatistik Bürosu (Office for National Statistics)
Sektör:
İş Gücü
Orta 25.9 K 33.9 K
15.3 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
20.2 K
25.9 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Talep Eden Sayım Değişikliği, söz konusu ayda işsizlik ödeneği talep eden kişi sayısındaki değişikliği göstermektedir.

Talep sahibinin sayısındaki bir artış, iş gücü piyasasındaki zayıflığın bir göstergesidir ve GSYİH teklifleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Birleşik Krallık İşsizlik Maaşı Başvuru Sayısı Değişimi (United Kingdom Claimant Count Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Haz 2025
25.9 K
33.9 K
15.3 K
May 2025
33.1 K
31.2 K
-21.1 K
Şub 2025
44.2 K
31.5 K
2.8 K
Oca 2025
22.0 K
13.4 K
-15.1 K
Kas 2024
0.3 K
27.3 K
-10.9 K
Eki 2024
26.6 K
89.6 K
10.1 K
Eyl 2024
27.9 K
0.3 K
Ağu 2024
23.7 K
135.0 K
Tem 2024
135.0 K
26.4 K
36.2 K
Haz 2024
32.3 K
50.3 K
May 2024
50.3 K
8.3 K
8.4 K
Nis 2024
8.9 K
10.9 K
Mar 2024
10.9 K
9.7 K
4.1 K
Şub 2024
16.8 K
10.4 K
3.1 K
Oca 2024
14.1 K
12.5 K
5.5 K
Ara 2023
11.7 K
-0.7 K
0.6 K
Kas 2023
16.0 K
-2.1 K
8.9 K
Eki 2023
17.8 K
-3.4 K
8.9 K
Eyl 2023
20.4 K
-4.7 K
0.9 K
Ağu 2023
0.9 K
-6.0 K
7.4 K
Tem 2023
29.1 K
-7.3 K
16.2 K
Haz 2023
25.7 K
-8.6 K
-22.5 K
May 2023
-13.6 K
-9.6 K
23.4 K
Nis 2023
46.7 K
-10.8 K
26.5 K
Mar 2023
28.2 K
-11.8 K
-18.8 K
Şub 2023
-11.2 K
-12.4 K
-30.3 K
Oca 2023
-12.9 K
-12.9 K
-3.2 K
Ara 2022
19.7 K
-13.3 K
16.1 K
Kas 2022
30.4 K
-13.3 K
-6.4 K
Eki 2022
3.3 K
-12.6 K
3.9 K
Eyl 2022
25.5 K
-11.4 K
1.1 K
Ağu 2022
6.3 K
-9.2 K
-14.5 K
Tem 2022
-10.6 K
-6.1 K
-26.8 K
Haz 2022
-20.1 K
-2.1 K
-34.7 K
May 2022
-19.7 K
2.5 K
-65.5 K
Nis 2022
-56.9 K
7.4 K
-81.6 K
Mar 2022
-46.9 K
12.5 K
-58.0 K
Şub 2022
-48.1 K
17.8 K
-67.3 K
Oca 2022
-31.9 K
23.2 K
-51.6 K
Ara 2021
-43.3 K
29.1 K
-95.1 K
Kas 2021
-49.7 K
34.9 K
-58.5 K
Eki 2021
-14.9 K
40.2 K
-85.9 K
Eyl 2021
-51.1 K
47.3 K
-88.0 K
Ağu 2021
-58.6 K
55.6 K
-48.9 K
Tem 2021
-7.8 K
64.4 K
-136.1 K
Haz 2021
-114.7 K
79.3 K
-151.4 K
May 2021
-92.6 K
94.7 K
-55.8 K
Nis 2021
-15.1 K
105.7 K
-19.4 K
Mar 2021
10.2 K
113.0 K
67.2 K
Şub 2021
86.5 K
116.5 K
-20.8 K
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod