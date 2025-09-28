Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık İşsizlik Maaşı Başvuru Sayısı Değişimi (United Kingdom Claimant Count Change)
|Orta
|25.9 K
|33.9 K
|
15.3 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|20.2 K
|
25.9 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Talep Eden Sayım Değişikliği, söz konusu ayda işsizlik ödeneği talep eden kişi sayısındaki değişikliği göstermektedir.
Talep sahibinin sayısındaki bir artış, iş gücü piyasasındaki zayıflığın bir göstergesidir ve GSYİH teklifleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık İşsizlik Maaşı Başvuru Sayısı Değişimi (United Kingdom Claimant Count Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
