NIESR GSYİH Tahmini Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanır. Ulusal GSYİH hakkında gayri resmi bir rapordur. Endeks, son üç ayda İngiltere'de üretilen tüm mal ve hizmetlerin tahmini değerindeki değişimi göstermektedir.

NIESR raporu, resmi istatistiklerin yayımlanmasından üç hafta önce yayınlandı ve bir ön alternatif GSYİH tahmini olarak kabul edilir.

Son değerler: