NIESR Birleşik Krallık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Tahmini (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)
|0.3%
Önceki
|0.3%
0.3%
Önceki
NIESR GSYİH Tahmini Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanır. Ulusal GSYİH hakkında gayri resmi bir rapordur. Endeks, son üç ayda İngiltere'de üretilen tüm mal ve hizmetlerin tahmini değerindeki değişimi göstermektedir.
NIESR raporu, resmi istatistiklerin yayımlanmasından üç hafta önce yayınlandı ve bir ön alternatif GSYİH tahmini olarak kabul edilir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
