Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık İşsizlik Oranı (United Kingdom Unemployment Rate)
|Orta
|4.7%
|4.3%
|
4.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|4.3%
|
4.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İşsizlik Oranı, halihazırda işsiz kalanların toplam sivil iş gücü içindeki payını yansıtmaktadır. İşsizler, son dört haftadır aktif olarak iş arayan ya da işe başlamayı bekleyen işsiz 16 yaş ve üzerindekilerdir.
Göstergede artış GBP'yi olumsuz etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık İşsizlik Oranı (United Kingdom Unemployment Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
