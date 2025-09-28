Ekonomik Takvim
S&P Global/CIPS Birleşik Krallık İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))
|Orta
|45.5
|45.5
|
44.3
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
UK Markit/CIPS İnşaat PMI, Charkit Institute of Supply & Supply ile birlikte MarkitEconomics tarafından yayınlanmıştır. Gösterge, inşaat sektörü satın alma yöneticilerinin faaliyet düzeyini göstermektedir.
PMI hesaplaması aylık yanıtlardan toplanan verilere, GSYİH'ya en yüksek katkıyı sağlayan 170 İngiltere inşaat şirketindeki satınalma yöneticilerine gönderilen anketlere dayanmaktadır. Yöneticiler, ulusal inşaat sektöründe iş ve ekonomik koşullar hakkında genel soruları yanıtlıyorlar.
50'nin üzerindeki endeks değeri, sektördeki genişlemeyi göstermektedir; aşağıda bir değer düşüş gösterir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"S&P Global/CIPS Birleşik Krallık İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
