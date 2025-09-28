TakvimBölümler

S&P Global/CIPS Birleşik Krallık İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
S&P Global/CIPS
Sektör:
İş
Orta 45.5 45.5
44.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
UK Markit/CIPS İnşaat PMI, Charkit Institute of Supply & Supply ile birlikte MarkitEconomics tarafından yayınlanmıştır. Gösterge, inşaat sektörü satın alma yöneticilerinin faaliyet düzeyini göstermektedir.

PMI hesaplaması aylık yanıtlardan toplanan verilere, GSYİH'ya en yüksek katkıyı sağlayan 170 İngiltere inşaat şirketindeki satınalma yöneticilerine gönderilen anketlere dayanmaktadır. Yöneticiler, ulusal inşaat sektöründe iş ve ekonomik koşullar hakkında genel soruları yanıtlıyorlar.

50'nin üzerindeki endeks değeri, sektördeki genişlemeyi göstermektedir; aşağıda bir değer düşüş gösterir.

beklenti

"S&P Global/CIPS Birleşik Krallık İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
45.5
45.5
44.3
Tem 2025
44.3
49.2
48.8
Haz 2025
48.8
48.3
47.9
May 2025
47.9
46.1
46.6
Nis 2025
46.6
43.4
46.4
Mar 2025
46.4
42.3
44.6
Şub 2025
44.6
48.2
48.1
Oca 2025
48.1
53.0
53.3
Ara 2024
53.3
53.1
55.2
Kas 2024
55.2
53.6
54.3
Eki 2024
54.3
56.4
57.2
Eyl 2024
57.2
55.7
53.6
Ağu 2024
53.6
52.6
55.3
Tem 2024
55.3
51.0
52.2
Haz 2024
52.2
54.1
54.7
May 2024
54.7
52.8
53.0
Nis 2024
53.0
50.8
50.2
Mar 2024
50.2
48.7
49.7
Şub 2024
49.7
48.1
48.8
Oca 2024
48.8
48.2
46.8
Ara 2023
46.8
45.5
45.5
Kas 2023
45.5
45.2
45.6
Eki 2023
45.6
47.8
45.0
Eyl 2023
45.0
51.2
50.8
Ağu 2023
50.8
50.3
51.7
Tem 2023
51.7
50.2
48.9
Haz 2023
48.9
51.3
51.6
May 2023
51.6
50.9
51.1
Nis 2023
51.1
52.6
50.7
Mar 2023
50.7
51.5
54.6
Şub 2023
54.6
48.5
48.4
Oca 2023
48.4
49.5
48.8
Ara 2022
48.8
51.7
50.4
Kas 2022
50.4
52.7
53.2
Eki 2022
53.2
52.1
52.3
Eyl 2022
52.3
52.1
49.2
Ağu 2022
49.2
50.7
48.9
Tem 2022
48.9
54.5
52.6
Haz 2022
52.6
57.3
56.4
May 2022
56.4
58.7
58.2
Nis 2022
58.2
59.1
59.1
Mar 2022
59.1
56.0
59.1
Şub 2022
59.1
55.3
56.3
Oca 2022
56.3
57.8
54.3
Ara 2021
54.3
58.7
55.5
Kas 2021
55.5
59.2
54.6
Eki 2021
54.6
59.4
52.6
Eyl 2021
52.6
63.8
55.2
Ağu 2021
55.2
64.9
58.7
Tem 2021
58.7
57.0
66.3
