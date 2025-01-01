İngiltere Merkez Bankası Başkanının Konuşması, BOE'nin Para Politikası Kurulu başkanı tarafından yapılır ve Kurulun tüm üyeleri arasında sterlin değeri üzerinde en büyük etkiye sahip olan konuşmadır. BoE Başkanının halka açık konuşmaları, GBP'nin hareketine ve İngiltere Merkez Bankasının gelecekteki para politikasına ilişkin ipuçları sunar.