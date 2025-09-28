Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Ortalama Haftalık Kazanç, Toplam Ödeme (İkramiyeler dahil) (Yıllık) (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)
|Orta
|5.0%
|4.9%
|
5.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|4.7%
|
5.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Ortalama Haftalık Kazanç, toplam ücret, bir önceki yılın aynı dönemine göre üç aylık bir süre için, bonuslar dahil ortalama kişisel kazançtaki değişikliklerin ana göstergesidir. AWE, tüm ekonominin tahmini toplam ücretinin, toplam çalışan sayısına bölünmesiyle aylık olarak hesaplanır.
Hesap, serbest meslek sahibi, HM Silahlı Kuvvetleri ve devlet destekli kursiyerleri içermiyor.
Gösterge, İngiltere Merkez Bankası ve HM Hazine tarafından iş gücü piyasası tarafından enflasyona yüklenen baskıyı ölçmek ve ücret artışını ölçmek için kullanılmaktadır. Göstergede artış pound tekliflerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Ortalama Haftalık Kazanç, Toplam Ödeme (İkramiyeler dahil) (Yıllık) (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
