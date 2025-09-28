Ortalama Haftalık Kazanç, toplam ücret, bir önceki yılın aynı dönemine göre üç aylık bir süre için, bonuslar dahil ortalama kişisel kazançtaki değişikliklerin ana göstergesidir. AWE, tüm ekonominin tahmini toplam ücretinin, toplam çalışan sayısına bölünmesiyle aylık olarak hesaplanır.

Hesap, serbest meslek sahibi, HM Silahlı Kuvvetleri ve devlet destekli kursiyerleri içermiyor.

Gösterge, İngiltere Merkez Bankası ve HM Hazine tarafından iş gücü piyasası tarafından enflasyona yüklenen baskıyı ölçmek ve ücret artışını ölçmek için kullanılmaktadır. Göstergede artış pound tekliflerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: