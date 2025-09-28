Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girdi (Aylık) (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)
|Orta
|0.1%
|-0.9%
|
0.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Üretici Fiyat Endeksi Girdi m/m, bir önceki ayda İngiltere işletmeleri tarafından satın alınan hammadde ve yakıt fiyatlarındaki değişimi göstermektedir. Endeks hesaplama ithal ve yerli malzemeleri ve yakıtı içerir.
Endeks İngiliz üreticilerin operasyonel giderlerini yansıtmakta ve tüketici enflasyonunun öncü göstergesidir. Gösterge büyümesi, pound tekliflerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girdi (Aylık) (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
