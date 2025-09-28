Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (United Kingdom Core Retail Sales y/y)
|Orta
|1.3%
|2.6%
|
1.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Çekirdek Perakende Satışları y/y, bir önceki ayda bir önceki yılın aynı ayına göre perakende satışlarda meydana gelen değişiklikleri göstermektedir. Endeks hesaplaması, çok volaliteye sahip olma eğilimi gösteren otomobil satışları ve yakıtları içermez.
Enflasyonu ve ekonomik aktiviteyi tahmin etmeyi sağlayan tüketici harcamalarının bir göstergesidir. İndeks büyümesi ingiliz sterlini için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (United Kingdom Core Retail Sales y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
