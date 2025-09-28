TakvimBölümler

S&P Global/CIPS Birleşik Krallık Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
S&P Global/CIPS
Sektör:
İş
Orta N/D 51.3
54.2
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Markit/CIPS Hizmetleri Satınalma Yöneticileri Endeksi, hizmet sektöründe satın alma yöneticilerinin faaliyetlerini gösterir. Bir anket formu kullanarak Markit ajansı ve Chartered Institute of Procurement and Supply tarafından hesaplanır. Yöneticiler, sektörlerindeki iş ve ekonomik koşulları değerlendirirken, kısa vadeli beklentilerini de karşılarlar.

50'nin üzerinde bir değer, sektörün genişletilmesi için uygun bir ortam olduğunu gösterir. Endeks büyümesi, İngiliz sterlini için olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global/CIPS Birleşik Krallık Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025 başlangıç
N/D
51.3
54.2
Ağu 2025
54.2
53.6
53.6
Ağu 2025 başlangıç
53.6
50.7
51.8
Tem 2025
51.8
51.2
51.2
Tem 2025 başlangıç
51.2
50.6
52.8
Haz 2025
52.8
51.3
51.3
Haz 2025 başlangıç
51.3
50.0
50.9
May 2025
50.9
50.2
May 2025 başlangıç
50.2
48.4
49.0
Nis 2025
49.0
48.9
48.9
Nis 2025 başlangıç
48.9
53.5
52.5
Mar 2025
52.5
53.2
53.2
Mar 2025 başlangıç
53.2
50.7
51.0
Şub 2025
51.0
51.1
51.1
Şub 2025 başlangıç
51.1
51.1
50.8
Oca 2025
50.8
51.2
51.2
Oca 2025 başlangıç
51.2
51.7
51.1
Ara 2024
51.1
51.4
51.4
Ara 2024 başlangıç
51.4
51.9
50.8
Kas 2024
50.8
50.0
50.0
Kas 2024 başlangıç
50.0
52.5
52.0
Eki 2024
52.0
51.8
51.8
Eki 2024 başlangıç
51.8
52.5
52.4
Eyl 2024
52.4
52.8
52.8
Eyl 2024 başlangıç
52.8
52.6
53.7
Ağu 2024
53.7
53.3
53.3
Ağu 2024 başlangıç
53.3
52.5
52.5
Tem 2024
52.5
52.4
52.4
Tem 2024 başlangıç
52.4
51.7
52.1
Haz 2024
52.1
51.2
51.2
Haz 2024 başlangıç
51.2
51.3
52.9
May 2024
52.9
52.9
52.9
May 2024 başlangıç
52.9
55.6
55.0
Nis 2024
55.0
54.9
54.9
Nis 2024 başlangıç
54.9
52.6
53.1
Mar 2024
53.1
53.4
53.4
Mar 2024 başlangıç
53.4
53.6
53.8
Şub 2024
53.8
54.3
54.3
Şub 2024 başlangıç
54.3
54.6
54.3
Oca 2024
54.3
53.8
53.8
Oca 2024 başlangıç
53.8
53.7
53.4
Ara 2023
53.4
52.7
52.7
Ara 2023 başlangıç
52.7
51.1
50.9
Kas 2023
50.9
50.5
50.5
Kas 2023 başlangıç
50.5
49.3
49.5
Eki 2023
49.5
49.2
49.2
Eki 2023 başlangıç
49.2
48.2
49.3
Eyl 2023
49.3
47.2
47.2
Eyl 2023 başlangıç
47.2
49.6
49.5
Ağu 2023
49.5
48.7
48.7
