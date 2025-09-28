Ekonomik Takvim
S&P Global/CIPS Birleşik Krallık Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Orta
|N/D
|51.3
|
54.2
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Markit/CIPS Hizmetleri Satınalma Yöneticileri Endeksi, hizmet sektöründe satın alma yöneticilerinin faaliyetlerini gösterir. Bir anket formu kullanarak Markit ajansı ve Chartered Institute of Procurement and Supply tarafından hesaplanır. Yöneticiler, sektörlerindeki iş ve ekonomik koşulları değerlendirirken, kısa vadeli beklentilerini de karşılarlar.
50'nin üzerinde bir değer, sektörün genişletilmesi için uygun bir ortam olduğunu gösterir. Endeks büyümesi, İngiliz sterlini için olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"S&P Global/CIPS Birleşik Krallık Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
