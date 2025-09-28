Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (United Kingdom Retail Price Index (RPI) y/y)
|Düşük
|4.8%
|3.9%
|
4.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Perakende Fiyat Endeksi y/y, bir önceki ayda bir önceki yılın aynı ayına göre mal ve hizmet fiyatlarındaki hanehalkı harcamalarını yansıtmaya yönelik değişimi göstermektedir.
Sadece konut kira maliyetini içeren TÜFE'nin aksine, Perakende Fiyat Endeksi aşağıdaki konut masraflarını içerir: vergiler, konut amortismanı, bina sigortası ve diğer konut satın alma maliyetlerini içerir. İpotek faiz ödemeleri endeks hesaplamasına dahil edilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Birleşik Krallık Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (United Kingdom Retail Price Index (RPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
