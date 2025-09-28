TakvimBölümler

Birleşik Krallık Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (United Kingdom Retail Price Index (RPI) y/y)

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
Ulusal İstatistik Bürosu (Office for National Statistics)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük 4.8% 3.9%
4.4%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
  Genel bakış
  Grafik
  Geçmiş
  • Widget

Perakende Fiyat Endeksi y/y, bir önceki ayda bir önceki yılın aynı ayına göre mal ve hizmet fiyatlarındaki hanehalkı harcamalarını yansıtmaya yönelik değişimi göstermektedir.

Sadece konut kira maliyetini içeren TÜFE'nin aksine, Perakende Fiyat Endeksi aşağıdaki konut masraflarını içerir: vergiler, konut amortismanı, bina sigortası ve diğer konut satın alma maliyetlerini içerir. İpotek faiz ödemeleri endeks hesaplamasına dahil edilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Birleşik Krallık Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (United Kingdom Retail Price Index (RPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
4.8%
3.9%
4.4%
Haz 2025
4.4%
3.4%
4.3%
Şub 2025
3.4%
3.9%
3.6%
Ara 2024
3.5%
3.5%
3.6%
Kas 2024
3.6%
3.3%
3.4%
Eki 2024
3.4%
0.4%
2.7%
Eyl 2024
2.7%
3.4%
3.5%
Ağu 2024
3.5%
3.6%
Tem 2024
3.6%
2.9%
Haz 2024
2.9%
3.7%
3.0%
May 2024
3.0%
4.4%
3.3%
Nis 2024
3.3%
4.3%
Mar 2024
4.3%
4.8%
4.5%
Şub 2024
4.5%
3.2%
4.9%
Oca 2024
4.9%
4.2%
5.2%
Ara 2023
5.2%
5.1%
5.3%
Kas 2023
5.3%
5.9%
6.1%
Eki 2023
6.1%
7.7%
8.9%
Eyl 2023
8.9%
7.8%
9.1%
Ağu 2023
9.1%
8.1%
9.0%
Tem 2023
9.0%
9.4%
10.7%
Haz 2023
10.7%
10.3%
11.3%
May 2023
11.3%
10.2%
11.4%
Nis 2023
11.4%
12.8%
13.5%
Mar 2023
13.5%
14.9%
13.8%
Şub 2023
13.8%
13.2%
13.4%
Oca 2023
13.4%
12.2%
13.4%
Ara 2022
13.4%
14.8%
14.0%
Kas 2022
14.0%
14.3%
14.2%
Eki 2022
14.2%
12.6%
12.6%
Eyl 2022
12.6%
12.3%
12.3%
Ağu 2022
12.3%
12.4%
12.3%
Tem 2022
12.3%
12.9%
11.8%
Haz 2022
11.8%
12.8%
11.7%
May 2022
11.7%
11.7%
11.1%
Nis 2022
11.1%
9.2%
9.0%
Mar 2022
9.0%
8.4%
8.2%
Şub 2022
8.2%
8.2%
7.8%
Oca 2022
7.8%
8.4%
7.5%
Ara 2021
7.5%
7.6%
7.1%
Kas 2021
7.1%
6.0%
6.0%
Eki 2021
6.0%
4.8%
4.9%
Eyl 2021
4.9%
4.3%
4.8%
Ağu 2021
4.8%
3.7%
3.8%
Tem 2021
3.8%
3.9%
3.9%
Haz 2021
3.9%
3.1%
3.3%
May 2021
3.3%
2.2%
2.9%
Nis 2021
2.9%
1.4%
1.5%
Mar 2021
1.5%
1.4%
1.4%
Şub 2021
1.4%
1.3%
1.4%
