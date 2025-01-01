DokümantasyonBölümler
CWndObj

CWndObj sınıfı, Standart Kütüphanedeki — çizelge nesnelerine dayanan — basit kontroller için bir temel sınıftır.

Açıklama

CWndObj sınıfı, basit kontrollerin yöntemlerini uygular.

Bildirim

   class CWndObj : public CWnd

Başlık

   #include <Controls\WndObj.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

          CWndObj

İlk nesil

CBmpButton, CButton, CEdit, CLabel, CPanel, CPicture

Sınıf Yöntemleri

Çizelge olaylarının işlenmesi

 

OnEvent

Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi

Özellikler

 

Metin

Çizelge nesnesinin OBJPROP_TEXT (nesne metni) özelliğinin değerini alır/ayarlar

Color

Çizelge nesnesinin OBJPROP_COLOR (nesne rengi) özelliğinin değerini alır/ayarlar

ColorBackground

Çizelge nesnesinin OBJPROP_BGCOLOR (nesne arka-plan rengi) özelliğinin değerini alır/ayarlar

ColorBorder

Çizelge nesnesinin OBJPROP_BORDER_COLOR (nesne kenarlık rengi) özelliğinin değerini alır/ayarlar

Font

Çizelge nesnesinin OBJPROP_FONT (nesne yazı-tipi) özelliğinin değerini alır/ayarlar

FontSize

Çizelge nesnesinin OBJPROP_FONTSIZE (nesne yazı-tipi boyutu) özelliğinin değerini alır/ayarlar

ZOrder

Çizelge nesnesinin OBJPROP_ZORDER (nesne tıklama önceliği) özelliğinin değerini alır/ayarlar

Çizelge nesnelerinin olay işleyicileri

 

OnObjectCreate

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE (oluşturma) olay işleyicisi

OnObjectChange

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE (değişim) olay işleyicisi

OnObjectDelete

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE (silinme) olay işleyicisi

OnObjectDrag

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG (sürükleme) olay işleyicisi

Özellik değişimlerinin olay işleyicileri

 

OnSetText

"SetText" (Metin değişimi) olayı işleyicisi

OnSetColor

"SetColor" (renk değişimi) olayı işleyicisi

OnSetColorBackground

"SetColorBackground" (arka-plan değişimi) olayı işleyicisi

OnSetFont

"SetFont" (yazı-tipi değişimi) olayı işleyicisi

OnSetFontSize

"SetFontSize" (yazı-tipi boyutu değişimi) olayı işleyicisi

OnSetZOrder

"SetZOrder" (tıklama önceliği) olay işleyicisi

İçsel olay işleyicileri

 

OnDestroy

"Destroy" (yok et) olayının işleyicisi

OnChange

"Change" (değişim) olayının işleyicisi

 