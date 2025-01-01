- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
CWndObj
CWndObj sınıfı, Standart Kütüphanedeki — çizelge nesnelerine dayanan — basit kontroller için bir temel sınıftır.
Açıklama
CWndObj sınıfı, basit kontrollerin yöntemlerini uygular.
Bildirim
|
class CWndObj : public CWnd
Başlık
|
#include <Controls\WndObj.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CWndObj
İlk nesil
Sınıf Yöntemleri
|
Çizelge olaylarının işlenmesi
|
|
Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi
|
Özellikler
|
|
Çizelge nesnesinin OBJPROP_TEXT (nesne metni) özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
Çizelge nesnesinin OBJPROP_COLOR (nesne rengi) özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
Çizelge nesnesinin OBJPROP_BGCOLOR (nesne arka-plan rengi) özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
Çizelge nesnesinin OBJPROP_BORDER_COLOR (nesne kenarlık rengi) özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
Çizelge nesnesinin OBJPROP_FONT (nesne yazı-tipi) özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
Çizelge nesnesinin OBJPROP_FONTSIZE (nesne yazı-tipi boyutu) özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
Çizelge nesnesinin OBJPROP_ZORDER (nesne tıklama önceliği) özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
Çizelge nesnelerinin olay işleyicileri
|
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE (oluşturma) olay işleyicisi
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE (değişim) olay işleyicisi
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE (silinme) olay işleyicisi
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG (sürükleme) olay işleyicisi
|
Özellik değişimlerinin olay işleyicileri
|
|
"SetText" (Metin değişimi) olayı işleyicisi
|
"SetColor" (renk değişimi) olayı işleyicisi
|
"SetColorBackground" (arka-plan değişimi) olayı işleyicisi
|
"SetFont" (yazı-tipi değişimi) olayı işleyicisi
|
"SetFontSize" (yazı-tipi boyutu değişimi) olayı işleyicisi
|
"SetZOrder" (tıklama önceliği) olay işleyicisi
|
İçsel olay işleyicileri
|
|
"Destroy" (yok et) olayının işleyicisi
|
"Change" (değişim) olayının işleyicisi
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CWnd
Create, Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop