DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndControlsTotal 

ControlsTotal

Taşıyıcıdaki kontrollerin sayısını alır.

int  ControlsTotal()  const

Dönüş değeri

Taşıyıcıdaki kontrollerin sayısı.

Not

Temel sınıf taşıyıcıya sahip değildir, soyundan gelen sınıflar için taşıyıcıya erişim sağlar ve daima 0 dönüşü yapar.