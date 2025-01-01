DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndAlignment 

Alignment

Kontrolün hizalama parametrelerini ayarlar.

void  Alignment(
   const int  flags,      // hizalama bayrakları
   const int  left,       // sol girinti
   const int  top,        // üst girinti
   const int  right,      // sağ girinti
   const int  bottom      // alt girinti
   )

Parametreler

flags

[in]  Hizalama bayrakları.

left

[in]  Sol kenar sabit girintisi.

top

[in]  Üst kenar sabit girintisi.

right

[in]  Sağ kenar sabit girintisi.

bottom

[in]  Alt kenar sabit girintisi.

Dönüş değeri

Yok.

Not

Hizalama bayrakları:

enum WND_ALIGN_FLAGS
{
   WND_ALIGN_NONE=0,                                  // hizalama yok
   WND_ALIGN_LEFT=1,                                  // sola hizala
   WND_ALIGN_TOP=2,                                   // üste hizala
   WND_ALIGN_RIGHT=4,                                 // sağa hizala
   WND_ALIGN_BOTTOM=8,                                // alta hizala
   WND_ALIGN_WIDTH = WND_ALIGN_LEFT|WND_ALIGN_RIGHT,  // hizalama genişliği
   WND_ALIGN_HEIGHT=WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_BOTTOM,   // hizalama yüksekliği
   WND_ALIGN_CLIENT=WND_ALIGN_WIDTH|WND_ALIGN_HEIGHT// hizalama yüksekliği ve genişliği
   }