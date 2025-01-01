enum WND_ALIGN_FLAGS

{

WND_ALIGN_NONE=0,

WND_ALIGN_LEFT=1,

WND_ALIGN_TOP=2,

WND_ALIGN_RIGHT=4,

WND_ALIGN_BOTTOM=8,

WND_ALIGN_WIDTH = WND_ALIGN_LEFT|WND_ALIGN_RIGHT,

WND_ALIGN_HEIGHT=WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_BOTTOM,

WND_ALIGN_CLIENT=WND_ALIGN_WIDTH|WND_ALIGN_HEIGHT,

}