MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndObj 

CWndObj

CWndObj 標準ライブラリのシンプルコントロールの基本クラスです。

説明

CWndObj クラスはシンプルコントロールの基本メソッドを実装します。

宣言

  class CWndObj : public CWnd

タイトル

  #include <Controls\WndObj.mqh>

継承階層

  CObject

      CWnd

          CWndObj

直接子孫

CBmpButton, CButton, CEdit, CLabel, CPanel, CPicture

クラスメソッド

チャートイベント処理

 

OnEvent

全てのチャートイベントのハンドラ

プロパティ

 

Text

チャートオブジェクトの OBJPROP_TEXT プロパティを取得/設定します。

Color

チャートオブジェクトの OBJPROP_COLOR プロパティを取得/設定します。

ColorBackground

チャートオブジェクトの OBJPROP_BGCOLOR プロパティを取得/設定します。

ColorBorder

チャートオブジェクトの OBJPROP_BORDER_COLORプロパティを取得/設定します。

Font

チャートオブジェクトの OBJPROP_FONT プロパティを取得/設定します。

FontSize

チャートオブジェクトの OBJPROP_FONTSIZE プロパティを取得/設定します。

ZOrder

チャートオブジェクトの OBJPROP_ZORDER プロパティを取得/設定します。

チャートオブジェクトイベントハンドラ

 

OnObjectCreate

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE イベントハンドラ

OnObjectChange

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE イベントハンドラ

OnObjectDelete

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE イベントハンドラ

OnObjectDrag

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG イベントハンドラ

プロパティ変更イベントハンドラ

 

OnSetText

「SetText」イベントハンドラ

OnSetColor

「SetColor」イベントハンドラ

OnSetColorBackground

「SetColorBackground」イベントハンドラ

OnSetFont

「SetFont」イベントハンドラ

OnSetFontSize

「SetFontSize」イベントハンドラ

OnSetZOrder

「SetZOrder」イベントハンドラ

内部イベントハンドラ

 

OnDestroy

「Destroy」イベントハンドラ

OnChange

「Change」イベントハンドラ

 