- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
CWndObj
CWndObj 標準ライブラリのシンプルコントロールの基本クラスです。
説明
CWndObj クラスはシンプルコントロールの基本メソッドを実装します。
宣言
|
class CWndObj : public CWnd
タイトル
|
#include <Controls\WndObj.mqh>
クラスメソッド
|
チャートイベント処理
|
|
全てのチャートイベントのハンドラ
|
プロパティ
|
|
チャートオブジェクトの OBJPROP_TEXT プロパティを取得/設定します。
|
チャートオブジェクトの OBJPROP_COLOR プロパティを取得/設定します。
|
チャートオブジェクトの OBJPROP_BGCOLOR プロパティを取得/設定します。
|
チャートオブジェクトの OBJPROP_BORDER_COLORプロパティを取得/設定します。
|
チャートオブジェクトの OBJPROP_FONT プロパティを取得/設定します。
|
チャートオブジェクトの OBJPROP_FONTSIZE プロパティを取得/設定します。
|
チャートオブジェクトの OBJPROP_ZORDER プロパティを取得/設定します。
|
チャートオブジェクトイベントハンドラ
|
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE イベントハンドラ
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE イベントハンドラ
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE イベントハンドラ
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG イベントハンドラ
|
プロパティ変更イベントハンドラ
|
|
「SetText」イベントハンドラ
|
「SetColor」イベントハンドラ
|
「SetColorBackground」イベントハンドラ
|
「SetFont」イベントハンドラ
|
「SetFontSize」イベントハンドラ
|
「SetZOrder」イベントハンドラ
|
内部イベントハンドラ
|
|
「Destroy」イベントハンドラ
|
「Change」イベントハンドラ
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CWnd
Create, Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop