Kontrol durum bayraklarını sıfırlar.

virtual void  StateFlagsReset(
   const int  flags      // bayraklar
   )

Parametreler

flags

[in]  Sıfırlanacak bayraklar (bit maskesi).

Dönüş değeri

Yok.