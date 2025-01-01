DokümantasyonBölümler
IsEnabled

Kontrolün etkin durumda olup olmadığına dair bilgi alır.

bool  IsEnabled()  const

Dönüş değeri

Kontrol etkinleştirilmiş ise 'true', aksi durumda 'false'.

