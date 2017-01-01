DokümantasyonBölümler
CPanel, "Dikdörtgen Etiket" grafik nesnesine dayanan basit kontrol sınıfıdır.

Açıklama

CPanel sınıfı bener fonksiyonlara sahip kontrolleri bir grup içerisinde kombine etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Bildirim

   class CPanel : public CWndObj

Başlık

   #include <Controls\Panel.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

          CWndObj

              CPanel

Kodun sonucu aşağıda verilmiştir:

ControlsPanel

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

Kontrolü oluşturur

Çizelge nesnesi özellikleri

 

BorderType

Çizelge nesnesinin "BorderType" (kenarlık tipi) özelliğinin değerini alır

Çizelge nesnesi olay işleyicileri

 

OnSetText

"SetText" (Metin değişimi) olayı işleyicisi

OnSetColorBackground

"SetColorBackground" (arka-plan değişimi) olayı işleyicisi

OnSetColorBorder

"SetColorBorder" (kenarlık rengi değişimi) olayı işleyicisi

İçsel olay işleyicileri

 

OnCreate

"Create" (oluşturma) olayının işleyicisi

OnShow

"Show" (gösterme) olayının işleyicisi

OnHide

"Hide" (gizleme) olayının işleyicisi

OnMove

"Move" (taşıma) olayının işleyicisi

OnResize

"Resize" (boyutlandırma) olayının işleyicisi

OnChange

"Change" (değişim) olayının işleyicisi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CWnd

Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Sınıftan türetilen yöntemler CWndObj

OnEvent, Text, Text, Color, Color, ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, Font, Font, FontSize, FontSize, ZOrder, ZOrder

Dikdörtgen etiket ile panel oluşturma örneği:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                ControlsPanel.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Kontrol Panelleri ve İletişim Kutuları. Gösterim sınıfı CPanel"
#include <Controls\Dialog.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| tanımlar                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- girintiler ve boşluklar
#define INDENT_LEFT                         (11)      // sol girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_TOP                          (11)      // üst girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // sağ girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // alt girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // X koordinatıyla boşluk
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // Y kordinatıyla boşluk
//--- düğmeler için
#define BUTTON_WIDTH                        (100)     // X koordinatıyla genişlik
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // Y koordinatıyla genişlik
//--- gösterge alanı için
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // Y koordinatıyla genişlik
//--- grup kontrolleri için
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // X koordinatıyla genişlik
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // Y koordinatıyla genişlik
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // Y koordinatıyla genişlik
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // Y koordinatıyla genişlik
//+------------------------------------------------------------------+
//| CControlsDialog Sınıfı                                           |
//| Kullanım: Kontroller uygulamasının ana iletişim kutusu           |
//+------------------------------------------------------------------+
class CControlsDialog : public CAppDialog
  {
public:
                     CControlsDialog(void);
                    ~CControlsDialog(void);
   //--- oluştur
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
 
protected:
   //--- bağımlı kontroller oluştur
   bool              CreatePanel(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yapıcı                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yıkıcı                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::~CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Oluştur                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- bağımlı kontroller oluştur
   if(!CreatePanel())
      return(false);
//--- başarılı
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "CPanel" oluştur                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreatePanel(void)
  {
//--- koordinatlar
   int x1=20;
   int y1=20;
   int x2=ExtDialog.Width()/3;
   int y2=ExtDialog.Height()/3;
//--- oluştur
   if(!my_white_border.Create(0,ExtDialog.Name()+"MyWhiteBorder",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!my_white_border.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG))
      return(false);
   if(!my_white_border.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT))
      return(false);
   if(!ExtDialog.Add(my_white_border))
      return(false);
   my_white_border.Alignment(WND_ALIGN_CLIENT,0,0,0,0);
//--- başarılı
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global Variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog ExtDialog;
//--- 
CPanel   my_white_border;        // CPanel nesnesi
bool     pause=true;             // true - durdur
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 
   EventSetTimer(3);
   pause=true;
//--- Uygulama iletişim kutusunu göster
   if(!ExtDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))
      return(INIT_FAILED);
//--- uygulamayı çalıştır
   ExtDialog.Run();
//--- başarılı
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- yorumları sil
   Comment("");
//--- iletişim kutusunu yok et
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert chart event function                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // olay tanıtıcısı 
                  const long& lparam,   // long tipli olay parametresi
                  const double& dparam, // double tipli olay parametresi
                  const string& sparam) // string tipli olay parametresi
  {
   ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Timer                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   pause=!pause;
  }